Başakşehir'de Restoran Yangını: 13 Katlı Siteyi Duman Sardı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kayabaşı Mahallesi'nde saat 21.00'de başladı

İstanbul Başakşehir'de, 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, yükselen dumanların havalandırma boşluğu aracılığıyla üst katlara ulaşmasıyla tüm binayı etkisi altına aldı.

Bazı sakinler yoğun duman nedeniyle camlara çıkarak mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti; mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince güvenli şekilde kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı, ancak restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE 13 KATLI SİTE SİTENİN İKİNCİ KATINDAKİ RESTORANDA ÇIKAN YANGINDAKİ DUMANLAR TÜM BİNAYI SARDI. DUMAN NEDENİYLE BİNADA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.