Başakşehir'de Restoran Yangını: 13 Katlı Siteyi Duman Sardı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Başakşehir Kayabaşı'nda 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranda çıkan yangın dumanları tüm binayı sardı; mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:09
Kayabaşı Mahallesi'nde saat 21.00'de başladı

İstanbul Başakşehir'de, 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, yükselen dumanların havalandırma boşluğu aracılığıyla üst katlara ulaşmasıyla tüm binayı etkisi altına aldı.

Bazı sakinler yoğun duman nedeniyle camlara çıkarak mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti; mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince güvenli şekilde kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı, ancak restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

