Başakşehir İkitelli OSB'de Plastik İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Başakşehir İkitelli OSB'de plastik imalathanesinde yangın

Pik Dökümcüler Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Pik Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler olası daha büyük bir felaketi önledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sıralarında, 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucu imalathanede hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PİK DÖKÜMCÜLER SİTESİ’NDE BULUNAN BİR PLASTİK İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI.