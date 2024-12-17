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Başbakan Meloni'den Suriye'de Geçici Yönetimle Diyalog Vurgusu

İtalya Başbakanı Meloni, Suriye'deki geçici yönetimle diyaloğa açık olduklarını açıkladı ve bölgede barış için iki devletli çözüm önerdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:02
Başbakan Meloni'den Suriye'de Geçici Yönetimle Diyalog Vurgusu

Meloni, Avrupa Ortaklarıyla Suriye'de Diyaloğa Hazır

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye'deki geçici yönetimle diyaloğa açık olduklarını duyurdu. Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ve 19 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Meloni, bu zirvelerde ele alınacak konular ve İtalya’nın tutumuna ilişkin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki Durum ve Geçici Yönetim

Meloni, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken, "Esed rejiminin düşüşü, 10 yılı aşkın bir iç savaşın ardından Suriye halkı tarafından haklı olarak kutlanan bir durumdur." ifadesini kullandı. Geçici yönetimin farklı gruplardan oluştuğunu ve potansiyel olarak çatışan çıkarları barındırdığını belirten Meloni, ülkenin geleceği için endişelerin olduğunu kaydetti.

Meloni ayrıca, G7 ülkeleri arasında Suriye'nin başkenti Şam'da elçiliği açık bulunan tek ülke olduklarını hatırlatarak, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yapacakları değerlendirmeler çerçevesinde yeni yönetimle görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

İtalya'nın Suriye Politikası

Başbakan, "İlk işaretler cesaret verici görünüyor ancak dikkatli olmak zorundayız. Yeni Suriye yetkililerini, etnik ve dini azınlıklara karşı tutumları ile değerlendireceğiz." dedi. Özellikle Hristiyanların zulme uğradığına dikkat çeken Meloni, Suriye'de DEAŞ ve yeni terör hücrelerinin olmaması gerektiğini belirtti ve bu konuyu AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini açıkladı.

Orta Doğu ve Ukrayna Gündemi

Meloni, Orta Doğu'daki durumla ilgili olarak Gazze'de ateşkes talebini yineleyerek, iki devletli bir çözümle adil bir barışın sağlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, İtalya'nın Ukrayna'nın egemenliğine destek vermeye devam ettiğini belirtti.

AB-MERCOSUR Anlaşması ve Hedefler

Meloni, AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında yapılan ticaret anlaşmasına da dikkat çekerek, bu anlaşmanın herkes için fayda sağlaması gerektiğini belirtti. İtalya’nın Latin Amerika’ya yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Esed Rejimi İddialarına Yanıt

Meloni, konuşmasının ardından milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. İtalya'nın önceki rejime destek verdiği iddialarını reddederek, "Ne istihbarat servislerimizden ne de hükümetten, önceki Suriye rejimine herhangi bir destek verilmedi." dedi.

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