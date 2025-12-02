Başdanışman Yalçın Topçu, Suriye Türkmen Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Kabulde Topçu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı ve İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Topçu'nun açıklamaları

"Türkiye için 877 kilometrelik ortak sınırımızın ötesinde; tarihi, kültürel, kan, can ve din bağlarımız bulunan komşu Suriye’nin istikrarı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması vazgeçilmez bir önceliktir."

Topçu, İsrail hükümetini hedef alarak, Netanyahu hükümeti ve uygulamalarını "Siyonist soykırım suçlusu" şeklinde nitelendirdi ve İsrail'in Gazze ile sınırlı kalmayıp Suriye'de de saldırılar düzenlediğini söyledi. Ayrıca uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal edildiğini vurguladı.

Topçu, Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen ve farklı din-mezhep mensuplarının ortak düşmanının, Suriye'yi parçalayarak kendi kontrolünde terör devletçikleri kurmayı hedefleyen İsrail'in Netanyahu hükümeti olduğunu belirtti. Suriye halkına birlik çağrısında bulunan Topçu, Türkiye'nin devlet ve millet olarak Suriye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Heyet üyeleri

Ziyarette yer alan isimler: Hacı Muhammed Emin (Suriye’de okul müdürü, Gaziantep’te muhasebeci), Bekir İlbeğli (Türkmen Dernekleri Federasyonu üyesi), Muhammed Ahmet (Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üretim tesisi sahibi), Talat Kahya (Suriye Türkmeni, Gaziantep’te oto galerici), Ahmet Taha (Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üreticisi), Muhammet Halil (Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üreticisi), Alaaddin Çamur (Suriye’de zabıta müdürü, Gaziantep Devlet Hastanesi’nde tercüman), Abdullah Mustafa (Suriye ve Gaziantep’te ayakkabı üreticisi).

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU, SURİYE TÜRKMEN ASILLI MÜLTECİLERDEN OLUŞAN HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.