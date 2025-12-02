Başiskele'de Kadınlar Çini ve Seramikle Geleneksel El Sanatlarını Öğreniyor

Başiskele'de çini ve seramik atölyesi kadınların ilgisini çekiyor

Başiskele Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (BAŞ-MEK) bünyesinde açılan atölyede kadınlar, geleneksel el sanatları arasında yer alan çini ve seramik eğitimi alıyor.

İşbirliği ve kurs merkezi

Eğitimler, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki kurs merkezinde düzenleniyor ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eğitimin içeriği ve uygulama

Uzman eğitmenler gözetiminde yürütülen atölye çalışmalarında kursiyerler; şekillendirme, boyama, motif çizimi ve sırlama gibi temel teknikleri uygulamalı olarak öğreniyor. Katılımcılar hem geleneksel motifleri canlandırıyor hem de kendi özgün tasarımlarını ortaya koyuyor.

Kursların sağladığı kazanımlar

Kursiyerler, bu eğitimler sayesinde el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor; ayrıca sosyalleşme imkanı yakalıyor ve mesleki gelişim sağlayarak üretime katılıyor. Atölyeler, hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de kadınların ekonomik hayata dahil edilmesine katkı sunuyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME VE HOBİ KURSLARI (BAŞ-MEK) BÜNYESİNDE AÇILAN ATÖLYEDE KADINLAR, GELENEKSEL EL SANATLARINDAN ÇİNİ VE SERAMİK EĞİTİMİ ALIYOR.