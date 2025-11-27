Başiskele'de Kafe ve Restoranlarda Kapsamlı Hijyen Denetimi

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kafe ve restoranlarda hijyen, gıda güvenliği ve ruhsat kontrolleri yaparak eksikleri belirledi ve işletmeleri bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:14
Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki kafe ve restoranlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti alabilmeleri için yapılan ayrıntılı kontrollerde hijyen şartları, gıda güvenliği, çalışanların sağlık karneleri, fiyat tarifeleri, ruhsat uygunluğu, atık yönetimi ve genel düzen incelendi. Özellikle mutfak temizliği ve gıda saklama şartları titizlikle değerlendirildi.

Sonuçlar ve yaptırımlar

Yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen işletmeler uyarılarak, gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanındı. Hijyen standartlarına uygun çalışan işletmeler ise ekiplerce tebrik edildi.

