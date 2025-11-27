Başiskele'de Kafe ve Restoranlarda Kapsamlı Hijyen Denetimi

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki kafe ve restoranlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıda hizmeti alabilmeleri için yapılan ayrıntılı kontrollerde hijyen şartları, gıda güvenliği, çalışanların sağlık karneleri, fiyat tarifeleri, ruhsat uygunluğu, atık yönetimi ve genel düzen incelendi. Özellikle mutfak temizliği ve gıda saklama şartları titizlikle değerlendirildi.

Sonuçlar ve yaptırımlar

Yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen işletmeler uyarılarak, gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanındı. Hijyen standartlarına uygun çalışan işletmeler ise ekiplerce tebrik edildi.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ KAFE VE RESTORANLARDA KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ.