Başiskele'de Sonbahar: Yuvacık Aytepe'de Renk Şöleni

Başiskele'nin Yuvacık Aytepe mevkisi, Samanlı Dağları eteklerinde sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:49
İstanbul'a yakın doğa kaçamağı

Kocaeli'nin doğa turizmiyle öne çıkan ilçesi Başiskele, sonbaharın gelmesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik uzaklıkta olması nedeniyle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan Başiskele, şehir gürültüsünden uzak doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde, Samanlı Dağları'nın eteklerinde yer alan Yuvacık Aytepe mevkisi, hazan mevsimiyle sarı, turuncu ve kahverenginin eşsiz tonlarına büründü. Ormanların oluşturduğu renk cümbüşü ve kartpostallık manzaralar dron ile de görüntülendi.

"Doğayı dinleme fırsatı sunuyor"

Bölgeyi ziyaret eden Emin Öztürk, Samanlı Dağları'nda sonbaharın tabiatın en güzel manzaralarını sunduğunu belirtti. Yazın kavurucu sıcaklarının ardından dağ eteklerine yumuşak bir serinliğin çöktüğünü ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Samanlı Dağları sonbaharda sadece renk değiştirmez, sessiz ve derin bir güzelliğe bürünür. Bu güzellik, izleyen herkese zamanı durdurup doğayı dinleme fırsatı sunar. Hepinizi bu renk cümbüşüne fotoğraf çekmeye ve orman yürüyüşü yapmaya davet ediyoruz."

