Başkale'de 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Jandarma operasyonu ve ele geçirilenler

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 163 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler ve yasal işlem

Olayla ilgili olarak A.H. (31) ve E.K. (25) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

