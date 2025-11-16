Başkale'de 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Başkale'de jandarma ekipleri piyasa değeri 4 milyon 163 bin TL olan gümrüksüz malzemeyi ele geçirip iki şüpheli hakkında işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:39
Başkale'de 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Başkale'de 4 milyon 163 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Jandarma operasyonu ve ele geçirilenler

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 163 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler ve yasal işlem

Olayla ilgili olarak A.H. (31) ve E.K. (25) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 4 MİLYON 163 BİN TL...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 4 MİLYON 163 BİN TL DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 4 MİLYON 163 BİN TL...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
2
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
3
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
4
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
5
Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı
6
Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti: 1'i polis, 4 kişi yaralandı
7
Şuhut'ta Cumartesi Pazar Duası Geleneği Sürüyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?