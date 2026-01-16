Başkan Aydın Şerife Bacı'da Özel Gereksinimli Çocukların Karne Sevincine Ortak Oldu

Vali Ayyıldız ve protokol üyeleriyle anlamlı tören

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi vesilesiyle Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Program, Bursa Valiliği tarafından gerçekleştirildi. Törene; Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Faysal Kayan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da iştirak etti.

Çağdaş ve nitelikli eğitime verdiği önemle bilinen Başkan Erkan Aydın, etkinlikte özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Aydın, öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek özel eğitimde yürütülen çalışmaları dinledi ve destek mesajı verdi.

Başkan Erkan Aydın etkinlikte şu sözlere yer verdi: “2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk yarı tatili bugün itibarıyla başlıyor. Bizler de burada, özel bireyden tüm öğrencilerimize kadar herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu 15 günlük tatil sürecinin çocuklarımız için güzel bir dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle bu süreçte hobileriyle ilgilenmelerini, kendilerine zaman ayırmalarını, bedenen ve zihnen dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamızda görev yapan çalışanlarımıza iyi tatiller diliyorum.”

Program kapsamında protokol üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören boyunca çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

BAŞKAN AYDIN, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞTI GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA