Muş’ta özel donanımlı obez ambulansla hasta nakli

Müdahale ve güvenli nakil

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, nefes darlığı şikâyeti bulunan ve kronik rahatsızlıkları olan bir hastanın nakli için harekete geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan başvuru üzerine ekipler hastanın genel durumunu değerlendirdi ve özel donanımlı obez (bariatrik) ambulans'ı ivedilikle adrese sevk etti.

Ekipler gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra hastayı güvenli bir şekilde ambulansa aldı ve nakil işlemini titizlikle yürüttü.

Hasta, Muş Devlet Hastanesi'ne güvenli bir biçimde sevk edilerek hastanede tedavisine başlandı.

MUŞ’TA KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN VE NEFES DARLIĞI ŞİKÂYETİYLE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BAŞVURAN HASTA, ÖZEL DONANIMLI OBEZ AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ.