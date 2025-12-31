DOLAR
Muş’ta özel donanımlı obez ambulansla hasta nakli

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, nefes darlığı şikâyeti bulunan kronik hastayı özel donanımlı obez ambulansla güvenli şekilde Muş Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:19
Müdahale ve güvenli nakil

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, nefes darlığı şikâyeti bulunan ve kronik rahatsızlıkları olan bir hastanın nakli için harekete geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan başvuru üzerine ekipler hastanın genel durumunu değerlendirdi ve özel donanımlı obez (bariatrik) ambulans'ı ivedilikle adrese sevk etti.

Ekipler gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra hastayı güvenli bir şekilde ambulansa aldı ve nakil işlemini titizlikle yürüttü.

Hasta, Muş Devlet Hastanesi'ne güvenli bir biçimde sevk edilerek hastanede tedavisine başlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

