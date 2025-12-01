Başkan Çolakbayrakdar’dan Öğrencilere Ücretsiz Kahvaltı Müjdesi — Kocasinan Meclisi 28 Maddeyi Görüştü

Kocasinan Belediyesi Aralık meclisinde 28 madde karara bağlandı; Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kahvaltı desteği müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:22
Başkan Çolakbayrakdar’dan öğrencilere ve ailelere büyük müjde

Kocasinan Meclisi Aralık oturumunda 28 madde karara bağlandı

Kocasinan Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda toplam 28 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında ilk olarak Erciyesevler, Boyacı ve Mithatpaşa Mahallesi ile ilgili imar planı maddeleri ele alındı.

Mecliste ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi Başkanlığı ve Manda Birliği proje ortaklığında uygulanacak olan "Manda Sütü İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi" gündeme geldi. Bu proje kapsamında toplam proje bütçesinin yüzde 25'lik kısmının belediye tarafından karşılanması talebi ile ilgili tarım ve hayvancılık komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında, Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü arasında "İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kahvaltı desteği" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşüldü.

Başkan Çolakbayrakdar: Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi, bizim için her şeyden daha değerlidir. Kahvaltı, bir çocuğun gün içerisindeki başarısını doğrudan etkileyen en önemli öğündür. Bu nedenle hiçbir çocuğumuzun güne aç başlamasına gönlümüz razı olamaz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitime verdiğimiz desteği bir adım daha ileri taşıyor; öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı imkânı sunuyoruz. Ailelerimizin yükünü hafifletecek, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bu projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçiriyoruz. Bizim için hizmetin en kıymetlisi, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olandır. İnşallah bu çalışma, hem ailelerimize destek olacak hem de yavrularımızın eğitim hayatına pozitif yönde katkı sağlayacak. Kocasinan’da yaşayan her bireyin yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Toplantının sonunda Başkan Çolakbayrakdar, 2025 yılının Aralık ayı meclis toplantısında alınan kararların Kayseri ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

