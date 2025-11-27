Başkan Doğan: Merkezefendi'de Zeytin Fidanı Dikimiyle Yeşili Korumaya Devam

Başkan Doğan: Yeşili Korumaya Devam Edeceğiz

Merkezefendi'de zeytin fidanı dikimi ve ağaçlandırma çalışması

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Gerzele Mahallesi’nde gerçekleştirilen zeytin ağacı fidanı dikimi etkinliğine katıldı.

Doğan, "Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni park yapımları, mevcut parkların yenilenmesi, mevsimlik çiçek dikimleri ve atıl alanların yeşillendirilmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gerzele Mahallesi’nde belediyeye ait bir alanda yapılan ağaçlandırma çalışmasına Gerzele Mahalle Muhtarı Kemal Ermiş ve hayırsever vatandaşlar destek verdi. Başkan Doğan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli çalışma arkadaşlarıyla birlikte zeytin ağacı fidanı dikti.

"Güzel bir dayanışma örneği sergiledik"

İlçede yürütülen çevre ve yeşillendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Başkan Doğan, el birliğiyle yürüttükleri ağaçlandırma çalışmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

