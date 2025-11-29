Başkan Durgut’a Onursal Üyelik Plaketi
Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan ziyaret
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı adına Recep Dindar ve beraberindeki heyetin makam ziyaretiyle ağırladı.
Vakıf tüzüğü gereği Başkan Durgut'un doğal onursal üyesi olması nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Durgut'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.
Ziyarette vakfın faaliyetleri, yürütülen projeler ve belediye ile olası iş birliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ferhat Durgut, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.
BAŞKAN DURGUT’A ONURSAL ÜYELİK PLAKETİ