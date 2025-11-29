Başkan Durgut’a Onursal Üyelik Plaketi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a, Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından tüzük gereği onursal üyelik plaketi takdim edildi; vakıf ile iş birliği konuşuldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:15
Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı adına Recep Dindar ve beraberindeki heyetin makam ziyaretiyle ağırladı.

Vakıf tüzüğü gereği Başkan Durgut'un doğal onursal üyesi olması nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Durgut'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.

Ziyarette vakfın faaliyetleri, yürütülen projeler ve belediye ile olası iş birliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ferhat Durgut, "Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

