Başkan Geçit iş dünyasıyla 'Birlikte Başaracağız' ekonomik istişaresinde buluştu

Başkan Geçit iş dünyasıyla 'Birlikte Başaracağız' ekonomik istişare toplantısı

Toplantının amacı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Birlikte Başaracağız’ projesi kapsamında Malatya ve Yeşilyurt’un ekonomik yapısını güçlendirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve şehrin geleceğine yön verecek stratejik adımları değerlendirmek amacıyla iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündem maddeleri

Toplantıda deprem sonrası ekonomik toparlanmanın hızlanması için üreticiye destek verilmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi, nitelikli istihdamın artırılması ve yeni yatırım alanlarının açılması gibi öncelikli konular ele alındı. Sanayi, ticaret, üretim, istihdam, yatırım potansiyeli ve şehir ekonomisinin dönüşüm süreci gibi başlıklar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Katılımcılar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Malatya Ticaret Borsası, MÜSİAD ve MİAD Malatya Şubesi başkanları ile çok sayıda iş insanının katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.

Başkan Geçit'in değerlendirmesi

"Ekonomik gelişim, ortak akıl ve dayanışma ile mümkün"

Toplantıya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerel yönetim olarak Malatya’nın yeniden ayağa kalkması, ekonomik hareketliliğin artırılması ve deprem sonrası toparlanmanın hızlanması için iş dünyasıyla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

"Malatya’mız sanayisi, tarımı ve ticaretiyle bölgesine yön veren kadim bir şehirdir. Bu güçlü yapı ancak istişareyle, birlikte hareket ederek daha sağlam bir zemine oturabilir. Belediyemiz, yatırımcı dostu bir yaklaşımı benimsemiş olup üretim ve istihdamı destekleyecek her türlü çalışmanın arkasındadır. ’Birlikte Başaracağız’ projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, şehrimizin ekonomik vizyonunu güçlendirme adına çok kıymetli bir adımdır"

İş dünyasının görüşleri

İş insanları ve oda temsilcileri, özellikle üreticiye yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, lojistik ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ile nitelikli iş gücünün artırılmasına dair somut öneriler sundu. Ayrıca tarım ve gıda sektörünün güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşviki, genç girişimcilerin desteklenmesi ve organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi talepleri öne çıktı.

Temsilciler, Yeşilyurt Belediyesi’nin sanayi bölgeleri, yerinde dönüşüm çalışmaları, ulaşım altyapısı ve şehir estetiğini geliştirme yatırımlarının bölge ekonomisine olumlu katkı sağladığını belirterek belediye ile sürdürülebilir iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Gelecek perspektifi

"Ekonomik dirençlilik için ortak çalışma şart"

"Yeşilyurt’umuzun üretim gücünü artırmak, istihdamı geliştirmek ve ortak akılla daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına istişarelerde bulunduk. Şehrimize değer katan tüm kurum ve temsilcilerimize katkıları ve yapıcı görüşleri için teşekkür ediyorum. Ekonomik dayanıklılığı artırmak, Malatya’yı her alanda daha rekabetçi bir şehir haline getirmek için bu tür istişare buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bugün ortaya konulan fikirler, şehrimizin gelecek planlamasında önemli bir yol haritası olacaktır. İş dünyamızın önerileri, tespitleri ve çözüm odaklı yaklaşımları şehrimizin ayağa kalkma sürecinde önemli rol oynayacaktır. Ekonomik yapımızı daha güçlü bir zemine oturtmak hepimizin öncelikli görevidir. Çünkü biz bir ve beraber olduğumuz zaman her türlü zorluğun üstesinden gelen bir toplumuz. Onun için birlikte başaracağız, birlikte her alanda güçlü bir şehir inşa edeceğiz"

Kapanış

Toplantı, karşılıklı teşekkür ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni planların değerlendirilmesiyle sona erdi.

