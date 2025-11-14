Başkan Geçit'ten Yeşilyurt'ta Esnaf Ziyaretleri: Talepler Yerinde Değerlendirildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnaflarla bir araya gelen Geçit, talepleri, önerileri ve karşılaşılan sorunları yerinde dinleyerek çözüm odaklı adımların sinyallerini verdi.

İlçenin yeniden inşa, imar ve ihya sürecinde toplumun tüm kesimleriyle iletişimi öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Geçit, yaşanan deprem felaketine rağmen şehrin ekonomik toparlanmasına katkı sunan esnaflarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerde iş yerlerine girilip "hayırlı işler" dilekleri ile samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde öne çıkan talepler

Esnafların aktardığı başlıca talepler arasında altyapı, yol, temizlik, otopark ve kaldırım düzenlemeleri yer aldı. Başkan Geçit, iletilen her talebin kayda alındığını belirterek ilgili birimlere not ettirildiğini ve en kısa sürede çözüm üretilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Belediyenin saha yaklaşımı

Geçit, vatandaş ve esnafla kurulan iletişimin şehrin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak Yeşilyurt Belediyesi'nin sahada olmayı, sorunları yerinde tespit etmeyi ve çözümü hızlandırmayı görev bildiğini ifade etti. Gittiği her noktada sıcak ve içten bir ilgiyle karşılanan Başkan, esnafları ilçenin ticari hayatının bel kemiği olarak tanımladı.

Başkan Geçit'in açıklaması

Prof. Dr. İlhan Geçit ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Yeşilyurt’un gelişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri esnaflarımızdır. Onların güçlü olması demek, şehrimizin daha canlı, daha üretken ve daha yaşanabilir olması demektir" dedi. Geçit, iletilen taleplerin ilgili birimlerce titizlikle değerlendirileceğini ve kısa sürede gerekli adımların atılacağını belirtti.

Esnaflardan memnuniyet

Esnaflar da yapılan ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek taleplerinin yerinde değerlendirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde belediyenin desteğinin değerli olduğunu ifade eden esnaflar, Başkan Geçit'in sahadaki aktif çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirdiler.

Başkan Geçit, ziyaretlerde gösterilen misafirperverlik için tüm esnaflara teşekkür ederek, "Yeşilyurt’u birlikte büyütecek, birlikte geliştireceğiz" mesajını yineledi.

