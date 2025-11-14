Başkan Geçit'ten Yeşilyurt'ta Esnaf Ziyaretleri: Talepler Yerinde Değerlendirildi

Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt esnafını ziyaret ederek altyapı, yol, temizlik ve otopark taleplerini yerinde dinledi, çözüm sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:37
Başkan Geçit'ten Yeşilyurt'ta Esnaf Ziyaretleri: Talepler Yerinde Değerlendirildi

Başkan Geçit'ten Yeşilyurt'ta Esnaf Ziyaretleri: Talepler Yerinde Değerlendirildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnaflarla bir araya gelen Geçit, talepleri, önerileri ve karşılaşılan sorunları yerinde dinleyerek çözüm odaklı adımların sinyallerini verdi.

İlçenin yeniden inşa, imar ve ihya sürecinde toplumun tüm kesimleriyle iletişimi öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Geçit, yaşanan deprem felaketine rağmen şehrin ekonomik toparlanmasına katkı sunan esnaflarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerde iş yerlerine girilip "hayırlı işler" dilekleri ile samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde öne çıkan talepler

Esnafların aktardığı başlıca talepler arasında altyapı, yol, temizlik, otopark ve kaldırım düzenlemeleri yer aldı. Başkan Geçit, iletilen her talebin kayda alındığını belirterek ilgili birimlere not ettirildiğini ve en kısa sürede çözüm üretilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Belediyenin saha yaklaşımı

Geçit, vatandaş ve esnafla kurulan iletişimin şehrin gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak Yeşilyurt Belediyesi'nin sahada olmayı, sorunları yerinde tespit etmeyi ve çözümü hızlandırmayı görev bildiğini ifade etti. Gittiği her noktada sıcak ve içten bir ilgiyle karşılanan Başkan, esnafları ilçenin ticari hayatının bel kemiği olarak tanımladı.

Başkan Geçit'in açıklaması

Prof. Dr. İlhan Geçit ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Yeşilyurt’un gelişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri esnaflarımızdır. Onların güçlü olması demek, şehrimizin daha canlı, daha üretken ve daha yaşanabilir olması demektir" dedi. Geçit, iletilen taleplerin ilgili birimlerce titizlikle değerlendirileceğini ve kısa sürede gerekli adımların atılacağını belirtti.

Esnaflardan memnuniyet

Esnaflar da yapılan ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek taleplerinin yerinde değerlendirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde belediyenin desteğinin değerli olduğunu ifade eden esnaflar, Başkan Geçit'in sahadaki aktif çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirdiler.

Başkan Geçit, ziyaretlerde gösterilen misafirperverlik için tüm esnaflara teşekkür ederek, "Yeşilyurt’u birlikte büyütecek, birlikte geliştireceğiz" mesajını yineledi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT, İLÇE GENELİNDEKİ ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR....

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT, İLÇE GENELİNDEKİ ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. İLÇENİN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNAN ESNAFLARLA BİR ARAYA GELEN BAŞKAN GEÇİT, ONLARIN TALEPLERİNİ, ÖNERİLERİNİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI YERİNDE DİNLEYEREK ÇÖZÜM ODAKLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT, İLÇE GENELİNDEKİ ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR....

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
3
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
4
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
5
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
6
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
7
Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı