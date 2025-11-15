Başkan Görgel: 'Engelsiz Kahramanmaraş' Modeliyle Türkiye’ye Örnek Olacağız

Başkan Fırat Görgel, 'Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat' vizyonuyla Kahramanmaraş'ı erişilebilir ve kapsayıcı bir şehir yaparak Türkiye'ye örnek göstereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:04
Başkan Görgel: 'Engelsiz Kahramanmaraş' Modeliyle Türkiye’ye Örnek Olacağız

Başkan Görgel: 'Engelsiz Kahramanmaraş' Modeliyle Türkiye’ye Örnek Olacağız

TBMM Komisyonu İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 'Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat' vizyonu doğrultusunda şehirde yürütülen çalışmaları ve hedefleri paylaştı. Belediye öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun Deprem Bölgesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Görgel, kentin engelli bireyler için erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması amacıyla atılan adımları anlattı. Görgel, hizmet ve projeleri aktarırken belediyecilik anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurguladı.

'Bugün burada engelleri aşmanın, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışının nasıl hayat bulduğunu sunmak ve istişarelerimizi gerçekleştirmek için bir aradayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat’ vizyonuyla, her vatandaşımızın eşit bir yaşam sürdüğü şehir inşa etme gayreti içindeyiz.'

Uygulamalar: Merkezler, Ulaşım ve Sosyal Projeler

Görgel, şehrin özel ihtiyaçlı bireyleri, yaşlıları ve dezavantajlı vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını belirtti. Bu kapsamdaki somut adımlar arasında geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezinde kurulan atölyeler, üretim ve sanat faaliyetleri öne çıktı. Başkan, bu merkezlerde vatandaşların potansiyellerini keşfetmelerini ve toplumla eşit katılım sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca aktif yaşam merkezleri, güvenli ev projeleri ve huzur lokalleri gibi yaşlılara yönelik hizmetler ile engelsiz ulaşım sistemi, akıllı uygulamalarla desteklenen toplu taşıma çözümleri ve erişilebilir kentsel düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Görgel, rehabilitasyon projeleri, gönüllü gençlik faaliyetleri ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşlar için geliştirilen yenilikçi çözümlerin de şehirde kapsayıcılığı güçlendirmeye hizmet ettiğini söyledi.

'Bizim için engellilik, bir eksiklik değil; toplumun tüm renkleriyle daha güçlü bir bütün haline gelmesinin vesilesidir.'

Görgel açıklamasını, Kahramanmaraş'ta atılan adımların kentin engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye'ye örnek olma hedefini yansıttığını belirterek sonlandırdı: 'Bizim vizyonumuz; Kahramanmaraş’ı, engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şehir haline getirmektir.'

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN FIRAT GÖRGEL ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "ENGELSİZ...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN FIRAT GÖRGEL ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "ENGELSİZ KAHRAMANMARAŞ" VİZYONU DOĞRULTUSUNDA BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NUN DEPREM BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN FIRAT GÖRGEL ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "ENGELSİZ...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı