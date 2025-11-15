Başkan Görgel: 'Engelsiz Kahramanmaraş' Modeliyle Türkiye’ye Örnek Olacağız

TBMM Komisyonu İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 'Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat' vizyonu doğrultusunda şehirde yürütülen çalışmaları ve hedefleri paylaştı. Belediye öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun Deprem Bölgesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Görgel, kentin engelli bireyler için erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması amacıyla atılan adımları anlattı. Görgel, hizmet ve projeleri aktarırken belediyecilik anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurguladı.

'Bugün burada engelleri aşmanın, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışının nasıl hayat bulduğunu sunmak ve istişarelerimizi gerçekleştirmek için bir aradayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Bir Şehir, Engelsiz Bir Hayat’ vizyonuyla, her vatandaşımızın eşit bir yaşam sürdüğü şehir inşa etme gayreti içindeyiz.'

Uygulamalar: Merkezler, Ulaşım ve Sosyal Projeler

Görgel, şehrin özel ihtiyaçlı bireyleri, yaşlıları ve dezavantajlı vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını belirtti. Bu kapsamdaki somut adımlar arasında geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezinde kurulan atölyeler, üretim ve sanat faaliyetleri öne çıktı. Başkan, bu merkezlerde vatandaşların potansiyellerini keşfetmelerini ve toplumla eşit katılım sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca aktif yaşam merkezleri, güvenli ev projeleri ve huzur lokalleri gibi yaşlılara yönelik hizmetler ile engelsiz ulaşım sistemi, akıllı uygulamalarla desteklenen toplu taşıma çözümleri ve erişilebilir kentsel düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Görgel, rehabilitasyon projeleri, gönüllü gençlik faaliyetleri ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşlar için geliştirilen yenilikçi çözümlerin de şehirde kapsayıcılığı güçlendirmeye hizmet ettiğini söyledi.

'Bizim için engellilik, bir eksiklik değil; toplumun tüm renkleriyle daha güçlü bir bütün haline gelmesinin vesilesidir.'

Görgel açıklamasını, Kahramanmaraş'ta atılan adımların kentin engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye'ye örnek olma hedefini yansıttığını belirterek sonlandırdı: 'Bizim vizyonumuz; Kahramanmaraş’ı, engelsiz yaşam anlayışıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şehir haline getirmektir.'

