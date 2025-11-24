Başkan Hallaç'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere minnettarlığını ve Kahta Belediyesi'nin eğitime desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:30
Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda eğitim camiasına duyduğu saygı ve desteği belirtti.

Hallaç'ın mesajı

"Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Emekleri, sabırları ve fedakârlıklarıyla sadece çocuklarımızın değil, toplumumuzun tamamının geleceğine ışık tutan öğretmenlerimiz, bizim için her zaman büyük bir değer olmuştur" dedi.

Kahta Belediyesi olarak eğitime yönelik yapılan çalışmalara dikkat çeken Başkan Hallaç, "Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, çocuklarımızı sporla, sanatla ve kültürle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimiz bizim en önemli yol arkadaşlarımızdır. Geleceğimize ışık olan tüm öğretmenlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevde olan ve emekli tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

