Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı

Başkan İbrahim Gül'ün acı günü

Belen'de Sabahat Bayraktar Gül son yolculuğuna uğurlandı

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün annesi Sabahat Bayraktar Gül yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Sabahat Bayraktar Gül için Belen'de tören düzenlendi.

Cenaze namazı, ilçedeki Tosyalı Cami'nde kılındı. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra yakınları katıldı.

Cenaze törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katılarak vefat eden kişiye son görevlerini yerine getirdiler ve cenaze kortejiyle uğurlama gerçekleştirildi.

Başkan İbrahim Gül, törende taziyeleri kabul ederek katılanlarla acısını paylaştı.

BELEN BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜL’ÜN VEFAT ANNESİ SABAHAT BAYRAKTAR GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.