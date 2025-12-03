Başkan Köksal Aras: Menteşe’de Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kadın personelin doğum sonrası ücretli iznini 8 haftadan 24 haftaya (6 ay) çıkarma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:31
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kadın çalışanların doğum sonrası sürecini desteklemek ve anne-bebek sağlığını korumak amacıyla belediyede görev yapan kadın personelin ücretli doğum iznini uzatma kararı aldı. Uygulama, Türkiye’de örnek bir sosyal politika adımı olarak öne çıkıyor.

Karar ve kapsamı

Başkan Köksal Aras’ın talimatıyla, belediyede görev yapan kadın personelin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 24 haftaya, yani 6 aya çıkarılıyor. Karar, doğumdan sonraki iyileşme sürecinin ve anne-bebek bağlanmasının önemine dayanılarak alındı.

Gerekçe ve bilimsel dayanak

Köksal Aras, mevcut mevzuatta verilen 8 haftalık sürenin yetersiz kaldığını vurguladı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile UNICEF’in bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesi önerilerine atıfta bulundu. Başkan Köksal Aras, "Bir annenin ilk aylardaki desteği, bir bebeğin tüm yaşamını şekillendiriyor. Biz de bu bilimsel gerçeğe uygun bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalar, bebeğin ilk 6 ayında anne ile sürekli temasın beden ve zihin gelişimini, bağışıklık sistemini, duygusal bağlanmayı ve anne sütü üretimini güçlendirdiğini; ayrıca doğum sonrası iyileşme sürecinin bu dönemde tamamlandığını gösteriyor. Bu nedenle izin süresinin uzatılması, annenin fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından kritik bulunuyor.

Belediyenin mesajı ve toplumsal etkisi

Menteşe Belediyesi, bu uygulamayla kadın dostu, çalışan odaklı ve aileyi merkeze alan bir yönetim anlayışını vurguluyor. Başkan Köksal Aras, "Bir kadın belediye başkanı olarak, annelerin yükünü hafifleten, çocuklarımızın geleceğini koruyan her düzenlemenin arkasında kararlılıkla duruyoruz. Bu karar aynı zamanda bir eşitlik, sağlık ve toplumsal sorumluluk adımıdır" dedi.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem çalışan annelerin iş yaşamında daha güçlü yer almasını sağlayacağını hem de bebeğin yaşamının en kritik dönemini güvence altına alacağını belirtiyor. Bu adım, yerel yönetimler nezdinde örnek teşkil edecek nitelikte bulunuyor.

