Başkan Özdoğan: Hacılar Erciyesspor İstediğimiz Şekilde İlerliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin futboldaki yüzü olan Hacılar Erciyesspor Kulübü camiasıyla bir araya geldi. Ziyarette kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcularla takımın genel durumu, performansı ve tesis yatırımları değerlendirildi.

Toplantıya katılanlar

Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Kulüp Başkanı Ahmet Deveci, Futbol Takımı Şube Sorumlusu Halit Aysu, Teknik Direktör Prof. Dr. Bekir Barış Cihan ve kulüp futbolcularıyla buluştu. Görüşmede saha performansı, takım disiplini ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.

Başkan Özdoğan’dan kulübe övgü

Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor’u değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Hacılar Erciyesspor şu an istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde ilerliyor. Bu başarı; siz futbolcularımızın gayreti, hocamızın katkıları, yönetimimizin özverili çalışması ve bizim de hem lojistik hem maddi anlamda yanınızda olma gayretimizin bir sonucudur. Bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz inşallah."

Fevzi Mercan Stadyumu yenileniyor

Başkan Özdoğan, Fevzi Mercan Stadyumundaki saha yenileme çalışmalarına ilişkin, "Sahamızın suni çime dönüştürülmesi konusunda çok iyi bir noktaya geldik. İhale aşamasına hazırlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi desteğiyle, mümkünse Aralık-Ocak döneminde, hava şartları uygun olmazsa da yeni sezona yetişecek şekilde Fevzi Mercan Stadımızın sahasını suni çime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto ile anlaşmamızı yaptık, bir sonraki aşamaya geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi insan olmanın önemi

Takımın saha dışındaki gelişimine de vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Ben her zaman şunu söylerim; önce sağlık, önce ahlak. Sadece maç kazanmak değil, sizin hayata hazırlanmanız, iyi bir futbolcu olmanın yanında iyi bir insan olmanız bizim için çok önemli. Kendinize, ailenize, topluma ve bu millete faydalı bireyler olmanız en büyük gayemizdir. Maç kazanılır, kaybedilir ama iyi insan olmak, birlik ve beraberlik bizim kulübümüzün en önemli şiarıdır" dedi.

Teknik kadroya tam destek

Teknik ekip hakkında da konuşan Özdoğan, "Kıymetli Bekir hocam başta olmak üzere, Ömer hocamızın da aramıza katılmasıyla çok değerli bir ekip oluştu. Maçlarınıza sık gelemesem de hepsini yakından takip ediyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik, daha iyi noktalara da geleceğiz inşallah. Profesör Doktor bir teknik direktörümüz var, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Hem iyi bir ağabey, hem iyi bir hoca. Hep birlikte bu başarıyı daha ileri taşıyacağınıza inanıyorum. Biz de her aşamada yanınızda olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı başarı temennileri ve yeni sezon hazırlıklarına dair değerlendirmelerle sona erdi.

