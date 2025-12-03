Başkan Özdoğan: Hacılar Erciyesspor İstediğimiz Şekilde İlerliyor

Başkan Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor'un performansını överken Fevzi Mercan Stadyumu'nun suni çim dönüşümü için ihale hazırlığında olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:38
Başkan Özdoğan: Hacılar Erciyesspor İstediğimiz Şekilde İlerliyor

Başkan Özdoğan: Hacılar Erciyesspor İstediğimiz Şekilde İlerliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin futboldaki yüzü olan Hacılar Erciyesspor Kulübü camiasıyla bir araya geldi. Ziyarette kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcularla takımın genel durumu, performansı ve tesis yatırımları değerlendirildi.

Toplantıya katılanlar

Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Kulüp Başkanı Ahmet Deveci, Futbol Takımı Şube Sorumlusu Halit Aysu, Teknik Direktör Prof. Dr. Bekir Barış Cihan ve kulüp futbolcularıyla buluştu. Görüşmede saha performansı, takım disiplini ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.

Başkan Özdoğan’dan kulübe övgü

Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor’u değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Hacılar Erciyesspor şu an istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde ilerliyor. Bu başarı; siz futbolcularımızın gayreti, hocamızın katkıları, yönetimimizin özverili çalışması ve bizim de hem lojistik hem maddi anlamda yanınızda olma gayretimizin bir sonucudur. Bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz inşallah."

Fevzi Mercan Stadyumu yenileniyor

Başkan Özdoğan, Fevzi Mercan Stadyumundaki saha yenileme çalışmalarına ilişkin, "Sahamızın suni çime dönüştürülmesi konusunda çok iyi bir noktaya geldik. İhale aşamasına hazırlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi desteğiyle, mümkünse Aralık-Ocak döneminde, hava şartları uygun olmazsa da yeni sezona yetişecek şekilde Fevzi Mercan Stadımızın sahasını suni çime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto ile anlaşmamızı yaptık, bir sonraki aşamaya geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi insan olmanın önemi

Takımın saha dışındaki gelişimine de vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Ben her zaman şunu söylerim; önce sağlık, önce ahlak. Sadece maç kazanmak değil, sizin hayata hazırlanmanız, iyi bir futbolcu olmanın yanında iyi bir insan olmanız bizim için çok önemli. Kendinize, ailenize, topluma ve bu millete faydalı bireyler olmanız en büyük gayemizdir. Maç kazanılır, kaybedilir ama iyi insan olmak, birlik ve beraberlik bizim kulübümüzün en önemli şiarıdır" dedi.

Teknik kadroya tam destek

Teknik ekip hakkında da konuşan Özdoğan, "Kıymetli Bekir hocam başta olmak üzere, Ömer hocamızın da aramıza katılmasıyla çok değerli bir ekip oluştu. Maçlarınıza sık gelemesem de hepsini yakından takip ediyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik, daha iyi noktalara da geleceğiz inşallah. Profesör Doktor bir teknik direktörümüz var, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Hem iyi bir ağabey, hem iyi bir hoca. Hep birlikte bu başarıyı daha ileri taşıyacağınıza inanıyorum. Biz de her aşamada yanınızda olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı başarı temennileri ve yeni sezon hazırlıklarına dair değerlendirmelerle sona erdi.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇENİN FUTBOLDAKİ YÜZÜ OLAN HACILAR ERCİYESSPOR KULÜBÜ...

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇENİN FUTBOLDAKİ YÜZÜ OLAN HACILAR ERCİYESSPOR KULÜBÜ CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN, İLÇENİN FUTBOLDAKİ YÜZÜ OLAN HACILAR ERCİYESSPOR KULÜBÜ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği