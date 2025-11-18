Başkan Öztürk: Yahyalı'dan Türkiye'ye 900 megavat enerji katkısı

Yahyalı enerji üssü olarak öne çıkıyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçenin enerji üretimindeki rolüne dikkati çekerek ilçede 900 megavatlık enerji üretildiğini söyledi. Öztürk, bunun "Yahyalı'mızdan Türkiye enerjisine 900 megavatlık katkımız var" anlamına geldiğini belirtti.

Rüzgar santralleriyle ilgili olarak Öztürk, burada üretimin farklı özel şirketlere ait olduğunu vurguladı ve geriye dönük olarak son 5-6 yıl içerisinde bu santrallerin belediye bütçesine 30 milyon TL gelir sağladığını aktardı. Ayrıca GES ile ilgili bir proje ve İller Bankası'ndan alınacak krediyle hayali gerçekleştirme planları olduğunu ifade etti.

Asfalt plenti: Üretim, tasarruf ve mali disiplin

Öztürk, ilçede kurulan asfalt plentinin saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Plentin kurulum maliyetinin yaklaşık 60 milyon TL olduğunu belirten Başkan, projenin zaman ve akaryakıt tasarrufu sağladığını, kredinin gelirlerle ödenmesinin neredeyse tamamlandığını ifade etti. Öztürk, 2025'i "asfaltlama yılı" ilan ettiklerini kaydetti.

Yahyalı'da yolsuzluk yok vurgusunu yapan Öztürk, mali konularda ölçülü ve şeffaf bir yaklaşım benimsediklerini, maddi yönden hiçbir usulsüzlüğe tenezzül edilmediğini söyledi.

TOKİ projeleri ve konut hedefi

Başkan Öztürk, TOKİ tarafından ilçenin en güzel yerlerinden birine planlanan 300 sosyal konut projesinin geniş alanda gerçekleştiğini ve konut sorununa çözüm olacağını belirtti. Öztürk, hedef rakamın toplamda bin 200 konut olduğunu ve bununla vatandaşların ev sahibi olacağını ifade etti.

Büyükpınar bölgesine ilişkin konuşan Öztürk, bölgeyi mesire alanı olarak düzenlediklerini, alanda çıkan eski mezarlık buluntularıyla ilgili iddialara karşı ilgili açıklamalar yaptıklarını ve bulunanların halka hizmet için kullanılacağını vurguladı. Öztürk, Mehmet Özhaseki'ye atıfta bulunarak gelen eleştirilere de değindi.

Yeni mesire alanı: Çınar projesi

İlçede "Çınar" adlı alanda, Ağcaşar Barajı manzaralı yeni bir mesire alanı planlandığını söyleyen Öztürk, projenin hayata geçirilmesi halinde 2026-2027 yıllarında bölgenin açılışının yapılacağını müjdeledi. Yayla ve pınar çevrelerinin düzenlenmesiyle hem yerel kültürün destekleneceğini hem de halkın mutlu olacağını belirtti.

Kış hazırlıkları tamamlandı

Öztürk, kışa hazırlıkları tamamladıklarını, 42 mahalle için yeterli tuz ve kum temini ile araç bakımlarının yapıldığını bildirdi. Kar yağışını beklediklerini belirten Başkan, geçen yıl yağışların azlığı nedeniyle yaşanan sorunların tekrar etmemesi temennisinde bulundu ve barajlardaki su seviyeleri için kar yağışının önemine dikkat çekti.

Mali tablo ve eleştirilere yanıt

Konuşmasını "Hasetlik gizli hayranlıktır" sözüyle sürdüren Öztürk, belediyenin mali durumunu özetleyerek "Nakitte sıkıntı yok ama vakitte sıkıntı var" dedi. İlçe genelinde çamur kalmayana kadar çalışacaklarını, eleştirilerin meşru olduğunu ancak iftiraya dönüştüğünde gerekeni Allah'a havale ettiğini ifade etti. Öztürk, bazı kişilerin belediyeye yönelik karalama girişimlerinin farkında olduklarını ve bunları önemsemediklerini söyledi.

