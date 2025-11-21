Başkan Palancıoğlu Melikgazi'de 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksitini Veznede Ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1 Aralık Pazartesi sona erecek 2025 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksitini belediye veznesinde ödedi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:32
Başkan Palancıoğlu Melikgazi'de 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksitini Veznede Ödedi

Başkan Palancıoğlu Melikgazi'de 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksitini Veznede Ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ödemeleri 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan 2025 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitini belediye veznesinde ödeyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ödeme ve vezne hizmetleri

Başkan Palancıoğlu, vezneye gelen vatandaşlara teşekkür edip onlarla sohbet etti. Ödemelerle ilgili kolaylıkları ve vezne çalışma saatlerini paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Vezneler hafta sonu saat 09.00–17.00, hafta içi 08.30–19.00 arasında hizmet verecek; öğle arası vezneler açık olacak. Ayrıca ödemeler internetten online ya da şahsen belediyeye gelinerek yapılabiliyor ve bazı bankaların kredi kartlarına taksit imkanı mevcut.

Vatandaşlara bir diğer kolaylık olarak İldem’de Pazar yerinin yanındaki sosyal tesiste de bir vezne açıldığı, buranın da hafta sonu hizmet vereceği belirtildi.

Başkanın açıklaması

Başkan Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi Belediyemizin veznesinde vergi ödevini yerine getiren vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ettik. Vergi her vatandaşımızın ödevidir. Vatandaşlarımızın cezai duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmadan gerçekleştirmelerini önemle hatırlatıyoruz. Ödemelerde sıkıntı yaşanmaması için veznelerimiz hafta sonu açık olacak ve saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Hafta içi de 08.30’dan akşam 19.00’a kadar hizmet vereceğiz. Ayrıca öğle arası da veznelerimiz açık. Birçok kolaylık sağlıyoruz. Emlak vergilerinizi ister internet üzerinden online isterseniz de şahsen belediyemize gelerek yapabilirsiniz. Ödemeler için bazı bankaların kredi kartına taksit imkanı da bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza başka bir kolaylık olması içinde İldem’de Pazar yerinin yanındaki sosyal tesisimize de bir vezne açtık. Orası da hafta sonu hizmet verecek. Emlak vergisi önemli. Ben bu görevini yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergiler belediye bütçemize katkı sağladığı için de koştur koştur hizmet yapıyoruz".

Başkan Palancıoğlu, vatandaşlara vergilerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatmada bulundu ve ödeyen herkese teşekkür etti.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ÖDEMELERİ 1 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SONA...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ÖDEMELERİ 1 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK OLAN 2025 YILI EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ'NİN İKİNCİ TAKSİTİNİ BELEDİYE VEZNESİNDE ÖDEDİ.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ÖDEMELERİ 1 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SONA...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
2
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
7
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut