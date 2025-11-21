Başkan Palancıoğlu Melikgazi'de 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksitini Veznede Ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ödemeleri 1 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan 2025 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitini belediye veznesinde ödeyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ödeme ve vezne hizmetleri

Başkan Palancıoğlu, vezneye gelen vatandaşlara teşekkür edip onlarla sohbet etti. Ödemelerle ilgili kolaylıkları ve vezne çalışma saatlerini paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi. Vezneler hafta sonu saat 09.00–17.00, hafta içi 08.30–19.00 arasında hizmet verecek; öğle arası vezneler açık olacak. Ayrıca ödemeler internetten online ya da şahsen belediyeye gelinerek yapılabiliyor ve bazı bankaların kredi kartlarına taksit imkanı mevcut.

Vatandaşlara bir diğer kolaylık olarak İldem’de Pazar yerinin yanındaki sosyal tesiste de bir vezne açıldığı, buranın da hafta sonu hizmet vereceği belirtildi.

Başkanın açıklaması

Başkan Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi Belediyemizin veznesinde vergi ödevini yerine getiren vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ettik. Vergi her vatandaşımızın ödevidir. Vatandaşlarımızın cezai duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmadan gerçekleştirmelerini önemle hatırlatıyoruz. Ödemelerde sıkıntı yaşanmaması için veznelerimiz hafta sonu açık olacak ve saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Hafta içi de 08.30’dan akşam 19.00’a kadar hizmet vereceğiz. Ayrıca öğle arası da veznelerimiz açık. Birçok kolaylık sağlıyoruz. Emlak vergilerinizi ister internet üzerinden online isterseniz de şahsen belediyemize gelerek yapabilirsiniz. Ödemeler için bazı bankaların kredi kartına taksit imkanı da bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza başka bir kolaylık olması içinde İldem’de Pazar yerinin yanındaki sosyal tesisimize de bir vezne açtık. Orası da hafta sonu hizmet verecek. Emlak vergisi önemli. Ben bu görevini yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vergiler belediye bütçemize katkı sağladığı için de koştur koştur hizmet yapıyoruz".

Başkan Palancıoğlu, vatandaşlara vergilerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatmada bulundu ve ödeyen herkese teşekkür etti.

