Başkan Şenol Kul CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 4-5 Aralık 2025 CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye heyetiyle Malta'da ülkeyi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:07
Zirveye Türkiye Heyetiyle Katılım

Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye heyetiyle birlikte Malta'ya gidiyor.

Zirve, 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Avrupa yerel yönetimlerinin temsilcilerini bir araya getirecek. Başkan Kul, deneyimi sayesinde uluslararası alanda yeniden görevlendirildi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından oluşturulan resmi heyette yer alacak.

Etkinlikte demografik dönüşüm, bölgesel eşitsizlikler, yerel yönetimlerin küresel ölçekteki rolü ve 2028-2034 AB bütçe döneminde şehirlerin ve bölgelerin güçlendirilmesine yönelik öncelikler gibi kritik konular ele alınacak.

Başkan Kul, zirve öncesi değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında, ülkemizi ve Karadeniz’in incisi Terme’mizi Avrupa’nın en stratejik yerel yönetim buluşmalarından birinde temsil edecek olmak bizler için büyük bir gururdur. Bu toplantıdan elde edeceğimiz bilgi ve deneyimler, ilçemizde sürdürülebilir kalkınma, bölgesel uyum ve hizmet kalitesinin artırılması gibi birçok alanda yol gösterici olacaktır. Uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirerek şehrimizi geleceğe daha güçlü taşımaya kararlıyız" dedi.

