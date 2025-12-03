Başkan Tanfer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Engelsiz Şehir Vurgusu

Başkan Tanfer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak proje ve uygulamaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

3 Aralık'ın Önemi

Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık 1992 tarihli kararıyla her yıl 3 Aralıkın Dünya Engelliler Günü kabul edildiğini anımsatan Tanfer, bu günün toplumsal duyarlılığı artırma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

‘Engellilere her alanda pozitif ayrımcılık’

'Dönüşen, gelişen ve büyüyen şehrimizde; altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden, şehir estetiğine kadar hayata geçirdiğimiz her projemizde engelli bireylerimizi göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın ülke genelinde hassasiyetle üzerinde durduğu birinden değerli projeleri Erzurum’a ‘engelsiz şehir’ sloganı ile engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında sorunsuz bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri noktasında büyük hassasiyet göstermiştir. Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak bizlerde aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Projeler ve Uygulamalar

Sosyal ve kültürel hayattan ulaşıma, sportif faaliyetlerden çalışma yaşamına kadar engelli bireylerin toplum içinde yer alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunda, üstün başarılı proje çalışmaları ile sosyal belediyecilik hizmeti ile gecesini, gündüzüne katarak çalışmaları ile halkın yüksek teveccüh sevgisini kazanan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Sayın Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Sayın Emrullah Akpunar Başkanlarımızla birlikte Belediyelerimiz bünyesinde kurulan iş alanlarındaki istihdamda engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Spor kulübü bünyesindeki bazı branşlarda engelli sporcularımıza desteğimizi sürdürüyor, Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarındaki işlerini görebilmeleri için hayata geçirdiğimiz ‘engelsiz taksi’ uygulaması, bu alanda engelli bireylerimiz için büyük bir kolaylık sağlıyor. Engelli bireyler için hayata geçirdiğimiz ve buradan tek tek sayamayacağımız çok sayıda projemize yenilerini de ekleyerek, onların yaşam sevinçlerini yitirmeden, üreten bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin ölçütü olmakla birlikte, insanımıza verilen değerin de belirgin yansımalarından biridir. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu vesilelerle Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurul olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, Yaşama sevinci ile hayata tutunan, azimle mücadele eden tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyor, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Tanfer, mesajını engelli vatandaşlara ve ailelerine sevgi ve saygı dilekleriyle tamamladı.

