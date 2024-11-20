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Batı Karadeniz'e Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına riski için uyarı yapıldı. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:51
Batı Karadeniz'e Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'de Fırtına Tehlikesi

Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren bölgedeki rüzgarın şiddetleneceği bildirildi. Rüzgarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale iç kesimlerinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden esmesi bekleniyor.

Fırtına Gücünde Rüzgar Bekleniyor

Ayrıca, Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-80 km/saat hızla eserken fırtına etkisi yaratabileceği tahmin ediliyor.

Bu durum karşısında vatandaşlara, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz durumlar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Güvenliğiniz için gerekli tedbirleri almayı unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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