Batman Beşiri'de Silahlı Saldırı: Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Batman Beşiri'de silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül tarihinde saat 22.55 sıralarında, Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca silahlı saldırı düzenlendi. Aracı kullananın M.Ş. olduğu belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Saldırıda M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. hayatını kaybetti.

Valiliğin açıklamasında, olayla ilgili olarak "cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, gelişmelerden basın ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği bildirildi.

Valilik açıklamasında son olarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

