Batman'da 6,6 Milyon TL Değerinde 55 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı telefonlar bulundu

Batman’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 55 adet cep telefonu ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen telefonlara rastlandı.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

