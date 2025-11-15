Batman'da 6,6 Milyon TL Değerinde 55 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 55 kaçak cep telefonu ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:59
Batman'da 6,6 Milyon TL Değerinde 55 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Batman'da 6,6 Milyon TL Değerinde 55 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada gümrük kaçağı telefonlar bulundu

Batman’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 55 adet cep telefonu ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen telefonlara rastlandı.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BATMAN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON 600 BİN...

BATMAN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON 600 BİN TL OLAN 55 ADET İPHONE MARKA CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

BATMAN’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON 600 BİN...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı