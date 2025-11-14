Batman'da İnşaatta Beton Kalıbı Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Batman'da bir inşaat alanında meydana gelen olayda beton kalıbı çöktü ve altında kalan iki işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaat sahasında yaşanan göçük sonucu 2 işçi çöken beton kalıpların altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 2 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı, soruşturma sürdürülüyor.

