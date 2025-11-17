Batman'da itfaiye ve sağlık ekiplerinden ortak 'yüzük çıkartma' operasyonu

Olayın Detayları

Batman’da yaşayan 52 yaşındaki Aslıhan Orak, parmağına taktığı yüzüğün sıkışması sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastane imkanlarıyla yüzüğün çıkarılamaması üzerine, konu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Sağlık personelinin gözetiminde gerçekleştirilen müdahalede, itfaiye erleri mini spiral kesici makineyi kullanarak yüzüğü titizlikle kesti. Ekiplerin koordineli ve dikkatli çalışması sayesinde parmakta herhangi bir hasar oluşmadan yüzük başarıyla çıkarıldı.

Yetkililerin Açıklaması

Hastane yetkilileri, benzer acil durumlarda sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha vurguladı.

