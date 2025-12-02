Batman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Batman merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda, nitelikli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı; mahkemece tutuklanıp cezaevine teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:42
Batman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Batman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Batman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 21 ŞAHIS YAKALANDI.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 21 ŞAHIS YAKALANDI.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 21 ŞAHIS YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
2
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
3
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
4
Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
5
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
6
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde