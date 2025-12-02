Batman’da Kaçakçılık Operasyonu: 13 bin 176 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman’da Hasankeyf ve Gercüş yol kontrollerinde 13 bin 176 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara ve 169 litre kaçak alkol ele geçirildi.