Batman’da Kaçakçılık Operasyonu: 13 bin 176 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Hasankeyf ve Gercüş yol kontrollerinde yoğun denetim
Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 15-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında icra edilen uygulamalarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde 33 araçta farklı markalarda toplam 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara ve 169 litre gümrük kaçağı alkol tespit edildi.
Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
