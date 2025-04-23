Batman'da Kazara Ateş Alan Asker Şehit Oldu

Batman'da Üzücü Bir Olay: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş

Batman'ın Beşiri ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu. 18 Nisan'da, görev yaptığı bölgede silah ve teçhizat bakımını gerçekleştirirken meydana gelen bu talihsiz olay, askerimiz için yaşam mücadelesiyle sonuçlandı.

Olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, 6 günlük mücadeleye rağmen hayatını kaybetti.

Törenler ve Cenaze Defni

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş için, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törende, naaşı Türk bayrağına sarılarak katafalka konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, ve diğer resmi yetkililer ile şehidin silah arkadaşları ve ailesi katıldı. Cenaze, Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Midyat'ta, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ikinci bir tören düzenlendi. Burada da şehidin naaşı katafalka konuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından cenaze namazı kılındı. Ardından, aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin ailesine Türk bayrağını teslim etti. Cenaze törenine, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Taş’ın evli ve 6 çocuk babası olduğu bilgisi alınırken, yaşanan bu acı olay, toplumu derinden üzdü.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu. Şehit Taş için Midyat ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'ndeki Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu. Şehit Taş için Midyat ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'ndeki Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda tören düzenlendi.