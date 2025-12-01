Batman'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Batman Gültepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü; sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:43
Gültepe Mahallesi'nde kurtarma operasyonu

Olay, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Kısa sürede araçtan çıkarılan sürücünün hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

