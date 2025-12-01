Batman'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Gültepe Mahallesi'nde kurtarma operasyonu

Olay, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Kısa sürede araçtan çıkarılan sürücünün hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

