Batman'da Yıldırım Çarpması: 1 Ağır Yaralı

Batman'da Yıldırım Çarpması Olayı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde gerçekleşen talihsiz bir olayda, 35 yaşındaki Gökhan Biçen yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Biçen'in tarlasına gitmesi sırasında meydana geldi. Yıldırımın düşmesiyle birlikte, yanında bulunan eşeği de telef oldu.

Yardım Çalışmaları ve Hastaneye Sevk

Durumun aciliyeti üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, Gökhan Biçen, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından, bölgedeki hava durumu ve güvenlik önlemleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.