Diyarbakır’da 211 bin 656 m² Mezopotamya Kent Parkı’nın Ana İskeleti Tamamlandı

Mezopotamya Kent Parkı projesinde çalışmalar hız kesmiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Mezopotamya Kent Parkı, kentin Diclekent-Mezopotamya bulvarlarının kesiştiği noktada inşa ediliyor. 211 bin 656 metrekarelik alana yayılan parkın ana iskeleti büyük ölçüde tamamlandı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı altyapı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Altyapı çalışmaları ve ilerleme oranları

Kentin sosyal hayatına yeni bir soluk kazandırması hedeflenen parkta drenaj kazıları tamamlandı. Elektrik aydınlatma ana besleme kazılarının %90'ı, bisiklet ve yürüyüş yollarının blokaj dolgularının %60'ı, sulama suyu kazılarının ise %5'i tamamlandı. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı işlerine geçilecek.

Üstyapı ve planlanan donatılar

Üstyapı kapsamında parkta açık hava kütüphanesi ve açık hava sineması yer alacak. Projede ayrıca doğaseverler için 129 bin metrekarelik yeşillendirme planlanıyor. Parkta seyir terasları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile birlikte açık otopark, kadın-erkek ve engelli kullanımına uygun bebek bakım odaları ve kuru havuzlar bulunacak.

Yetkili açıklamaları

Peyzaj Planlama ve Etüt Şube Müdürü Sonnur Gönenç, parkın kentte önemli bir nefes alanı oluşturacağını belirtti. Gönenç, çocuklar için 4 bin 500 metrekareyi aşan özel bir oyun alanı planlandığını, klasik oyun gruplarının yanı sıra tırmanma üniteleri ve kum oyun alanlarının yer alacağını söyledi. Ayrıca parkta 3 bin metrekarelik açık hava sineması tasarlandığını ve bu alanın kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacağını aktardı.

Gönenç, iklim koşulları dikkate alınarak şelale efektli su yüzeyleri ve kuru havuzların projede yer aldığını, saha çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Yağmur suyu, elektrik ve temel hazırlıklarının büyük bölümünün tamamlandığını, yürüyüş yolları ve oturma alanlarının zemin çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini ifade etti. Açık hava kütüphanesi ile ilk kafeteryanın temel çalışmalarının tamamlandığını ve ilk betonların döküldüğünü vurgulayarak projenin ana iskeletinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Gönenç, Mezopotamya Kent Parkı'nın hizmete girdiğinde herkesin keyifle zaman geçirebileceği büyük ve modern bir yaşam merkezi olacağını belirtti.

