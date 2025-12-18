DOLAR
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Kütahya’da ÇOGEP-2025 kapsamındaki drama ve müzik kursları, Gençlik Merkezi'ndeki gösteriyle sona erdi; kursiyerlere bendir hediye edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:05
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Kütahya'da ÇOGEP-2025 projesinin kursiyerlerinden etkileyici gösteri

Gençlik Merkezi'nde yetenekler sergilendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 Projesi kapsamında düzenlenen Drama ve Müzik/Enstrüman kursları, anlamlı bir gösteri programıyla sonlandırıldı.

Program, kursiyerlerin eğitim sürecinde kazandıkları becerileri sergilemeleri amacıyla Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Sahneye çıkan öğrenciler drama çalışmaları ve müzik performanslarıyla izleyicilerden yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Sayın Osman Elbir de katılarak gençleri izledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gösterinin ardından kursiyerlere bendir enstrümanları hediye edildi.

Proje yetkilileri, bu tür eğitim ve kültürel programların gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı ve kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

