Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı

Batman’da Petrol Mahallesi'nde 20 metrelik eski su kuyusuna düşen horoz, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kurtarıldı; kuyu belediye tarafından kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:16
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı

Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı

Petrol Mahallesi'nde itfaiye seferberliği

Batman’da Petrol Mahallesi sakinlerinden biri, kaybolan horozunu ararken hayvanın eski bir su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla horozu çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, daha önce yıkımı gerçekleştirilen bir evin bahçesindeki 20 metrelik kuyuda inceleme yaptı. Ekipler, zehirli gaz riskine karşı gerekli önlemleri alarak kuyunun içine tüple iniş yaptı ve yaklaşık bir saat süren çalışma ile horozu düşürüldüğü yerden kurtardı.

Kuyudan çıkarılan horoz, sahibine teslim edildi. Olayın ardından söz konusu kuyu, belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

BATMAN İTFAİYE EKİPLERİ 20 METRELİK ESKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN HOROZ'U KURTARDI

BATMAN İTFAİYE EKİPLERİ 20 METRELİK ESKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN HOROZ'U KURTARDI

BATMAN İTFAİYE EKİPLERİ 20 METRELİK ESKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN HOROZ'U KURTARDI

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı