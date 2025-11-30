Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı

Petrol Mahallesi'nde itfaiye seferberliği

Batman’da Petrol Mahallesi sakinlerinden biri, kaybolan horozunu ararken hayvanın eski bir su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla horozu çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, daha önce yıkımı gerçekleştirilen bir evin bahçesindeki 20 metrelik kuyuda inceleme yaptı. Ekipler, zehirli gaz riskine karşı gerekli önlemleri alarak kuyunun içine tüple iniş yaptı ve yaklaşık bir saat süren çalışma ile horozu düşürüldüğü yerden kurtardı.

Kuyudan çıkarılan horoz, sahibine teslim edildi. Olayın ardından söz konusu kuyu, belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

