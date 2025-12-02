Battalgazi Belediyesi Aralık 2025 Meclis Toplantısı: 10 Gündem Maddesi Görüşüldü

Battalgazi Belediyesi Aralık 2025 meclis toplantısının ilk birleşiminde 10 gündem maddesi görüşüldü; İnönü Üniversitesi öğrencileri meclisi yerinde izledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:54
Battalgazi Belediyesi Aralık 2025 Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantı detayları

Battalgazi Belediyesi'nin 2025 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi, Meclis Başkanvekili İdris Boztaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Meclis Toplantı Salonu'nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kasım ayı meclis toplantısına ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Ardından ağırlıklı olarak imar konularının ele alındığı toplam 10 gündem maddesi görüşüldü.

Üniversite öğrencileri meclisi izledi

Toplantıya ayrıca İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri katılarak meclisin işleyişini yerinde izleme fırsatı buldu. Öğrencilerin katılımı, meclis çalışmalarıyla gençleri buluşturan önemli bir adım olarak kaydedildi.

Meclis üyesinden öğrencilere tavsiyeler

Toplantının sonunda söz alan CHP Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Okay Demirhan, salondaki öğrencilere yönelik şu değerlendirmede bulundu: “Geleceğimizi yönlendirecek olan sizlersiniz. Gençlik taşkın su gibidir; doğru yatağa yönelirse bereket olur. Hayat boyunca önünüze iki seçenek çıkar: menfaat ve merhamet. Menfaat, başınızın üzerine koyarsanız sizi küçültür; ayağınızın altına alırsanız yükseltir. Merhamet ise herkesin sahip olamadığı asil bir duygudur. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Gelecekten umutluyum; biz size güveniyoruz.”

Öğrencilerden teşekkür

Toplantıyı takip eden öğrenciler, meclisi yerinde izleme fırsatının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirtti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Egemen Kızıltaş, toplantının hem içerik hem süreç bakımından faydalı olduğunu ifade ederek, “Bizim için hem öğretici hem de çok değerli bir tecrübeydi. Böyle bir imkân sunduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

Aynı bölüm öğrencisi Cansal Çınkır ise meclis işleyişini yakından gözlemlemenin onlara yeni bir perspektif kazandırdığını söyleyerek, “Meclisin nasıl işlediğini görmek, merak ettiğimiz birçok soruya cevap bulmamızı sağladı. Bizim açımızdan oldukça verimli bir süreç oldu” ifadelerini kullandı.

