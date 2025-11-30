Battalgazi Belediyesi Planlı Hizmetlerle Ulaşımı ve Sosyal Hayatı Güçlendiriyor

Battalgazi Belediyesi hizmetleri planlı şekilde sürüyor

Battalgazi Belediyesi, altyapıdan kültürel etkinliklere, çevre bilincinden afet lojistiğine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çalışmalarını planlı ve saha odaklı olarak devam ettiriyor.

Çok yönlü birimlerle sahada hizmet

İlçenin farklı noktalarında Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Makine İkmal, Kültür-Sosyal İşler, Gençlik ve Spor, Kent Tarihi Tanıtım ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık birimleri tarafından eş zamanlı çalışmalar uygulandı. Yürütülen programlarda hedefler arasında ulaşımın iyileştirilmesi, eğitim faaliyetleri, çevre duyarlılığının artırılması, sosyal etkinliklerin yaygınlaşması ve acil durum hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi yer aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bahri Mahallesinde servislerin erişemediği bölgelerde yol düzenleme çalışması yapıldı; çamur nedeniyle servis kullanamayan öğrencilerin talebi üzerine gerçekleştirilen müdahale ile ulaşım sorunları giderildi ve okul servisleri bölgeye yeniden ulaşım sağlamaya başladı. Mahalle sakinleri ve öğrenciler, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkına teşekkür etti.

Aynı kapsamda Karabağlar Mahallesinde yürütülen yol iyileştirme programı kapsamında toplam 6 kilometrelik asfalt serimi tamamlandı. Bu çalışma, mahalle içi ulaşım konforunu artırmayı ve sık kullanılan bağlantı güzergâhlarında trafik akışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini ve önceliğin her zaman vatandaşların gündelik yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

