Battalgazi’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı

Battalgazi Belediyesi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne Özel Farkındalık Programı

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çöşnük Kapalı Spor Salonunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Programa özel ihtiyaçlı bireylerin yanı sıra aileleri, Malatya protokolü ve siyasi temsilciler yoğun katılım gösterdi.

Protokol konuşmaları

Battalgazi Belediye Başkanvekili İdris Boztaş, yaptığı konuşmada belediye olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı ve şunları söyledi: “Engelli olmak bir tercih değil, kiminin doğuştan, kiminin ise sonradan yaşadığı olaylarla bu süreci yaşadığı bir gerçek. Bu yüzden bizler de birer engelli adayıyız. Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’ın bu konuda duyarlılığı yüksek ve bu alanda yapılan tüm çalışmalarına destek veriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizin bu anlamlı günde hazırladığı programa emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise programda yaptığı açıklamada, “3 Aralık, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına toplumsal sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak için önemli bir fırsat. AK Parti hükümetleri döneminde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliği adına çok önemli adımlar atıldı. Bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde duygu dolu anlar

Program kapsamında özel bireyler çeşitli gösteriler sundu. İzleyiciler tarafından büyük alkış alan tekerlekli sandalyeli sporcuların sergilediği basketbol maçı etkinliğe damgasını vurdu. Katılımcılar duygu dolu anlar yaşarken, özel bireyler unutulmaz bir gün geçirdi.

