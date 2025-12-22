BAU Gastronomi Öğrencileri 'Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde 2 Altın Madalya

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 22’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri etkinliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri iki farklı kategoride altın madalya ile döndü.

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye’nin en kapsamlı gastronomi yarışma ve festivallerinden biri olan etkinlik, Bahçeşehir Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. TAŞFED’in Dünya Aşçılar Birliği (WASC) iş birliğiyle düzenlenen festivale hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden davetliler katıldı. Etkinlik, dünya mutfağı ile Türk mutfağını buluştururken farklı coğrafyalardan lezzetleri İstanbul’a taşıdı.

Bu yıl düzenlenen organizasyona yaklaşık 1500 yarışmacı ve 120 jüri üyesi katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri de iki ayrı kategoride yarıştı.

İki ekip, iki altın madalya

"Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması"nda BAU’yı Yağmur Uslu, Majid Al Zoubi ve Ayberk Çil temsil etti. "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde ise Yusuf Can Gümüş, Özgür Özyurt ve Ekin Yüce BAU adına yarıştı. Her iki ekip de hazırlanıştaki özen ve takım çalışmalarının karşılığını alarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Yarışma menüleri ve ödüller

Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışmasında yarışan öğrenciler; kestane püreli kış sebzeleri ile servis edilen miso glaze, ördek göğüs ve vişne sos eşliğinde servis edilen balkabaklı risotto ve tatlı olarak pancar cipsi üzerinde maldon tuz eşliğinde makademya fındığından dondurma hazırladı. Ekip, titiz sunum ve lezzet dengesiyle altın madalya kazanmayı başardı.

Modern Türk Mutfağı kategorisinde yarışan ekip ise başlangıç olarak isli yoğurt üzerine kızılcık sosu, muhammara ve maydonoz köpüğü eşliğinde kuzu ciğeri dolgulu mantı sundu. Ana yemekte firik keşkek üzerine madalyon kebap servis edildi. Finalde ise tarçından hazırlanmış toprak üzerinde nar, kuru kayısı, kuru incir, fındık, antep fıstığı, kuş üzümü ve buğday dondurmasıyla sunulan aşure ile jüriyi etkilediler ve BAU’ya ikinci altın madalyayı kazandırdılar.

BAU'dan değerlendirme

Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, BAU Meslek Yüksekokulu Müdürü ve BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi, öğrencilerin başarısıyla ilgili şunları söyledi:

"22 yıl aralıksız bir şekilde böyle kapsamlı bir organizasyonu düzenlemek eminim ki kolay değildir. O yüzden öncelikle Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali’ni düzenleyen ve bugüne kadar katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu yılki etkinlikte yer almaktan keyif aldık, öğrencilerimiz iki kategoride yarışmalara katıldılar. Hazırladıkları tabaklarda öğrencilerimizin alışılmış çerçevelerin dışına çıkma gayretini, kendilerine özgü yorumlarını görmekse çok keyifliydi. Yılın 'En İyi Üniversite Ekip ' ve 'Modern Türk Mutfağı Ekip' yarışmalarında altın madalya aldılar. Her iki ekibimizi de tebrik ediyorum."

