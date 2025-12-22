DOLAR
Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı

Akşehir Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Kazım Ünal tarafından rahim kaynaklı yaklaşık 40 santimetrelik kitle çıkarıldı; ameliyat sorunsuz tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:03
Ameliyat detayları ve hastanın durumu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle ameliyatla çıkarıldı.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal görev aldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara baskı yaptığı belirlendi. Ayrıca hastanın görme engelli olduğu kaydedildi.

Ameliyat herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu, gerekli takip ve tedavisinin yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Hastane yetkililerinden açıklama

Akşehir Devlet Hastanesi yetkilileri, kurumda ileri cerrahi girişimlerin başarıyla uygulandığını vurgulayarak, operasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

