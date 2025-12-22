Akşehir'de rahim kaynaklı 40 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı

Ameliyat detayları ve hastanın durumu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle ameliyatla çıkarıldı.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal görev aldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara baskı yaptığı belirlendi. Ayrıca hastanın görme engelli olduğu kaydedildi.

Ameliyat herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu, gerekli takip ve tedavisinin yapıldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Hastane yetkililerinden açıklama

Akşehir Devlet Hastanesi yetkilileri, kurumda ileri cerrahi girişimlerin başarıyla uygulandığını vurgulayarak, operasyonda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE GÖRME ENGELLİ BİR HASTANIN RAHMİNDEN KAYNAKLANAN VE KARIN BOŞLUĞUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDURAN YAKLAŞIK 40 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE ÇIKARILDI.