Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi

Bayburt Kent Konseyi, Şehit Osman Dağı’na hafriyat döküldüğünü tespit ederek Belediye ve Çevre Müdürlüğü'ne resmi başvuru yaptı; bölgenin temizlenmesi talep edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:05
İnceleme ve tespit

Bayburt Kent Konseyi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine yaptığı incelemede Şehit Osman Dağı’na hafriyat dökümü yapıldığını tespit etti. Yapılan açıklamada, söz konusu hafriyatın özellikle mezarlık ve otopark alanına bırakıldığı belirtildi.

Bölgedeki diğer bulgular

Açıklamada ayrıca emekli konutları bölgesinde de hafriyat ve inşaat malzemeleri görüldüğü vurgulandı. Kent Konseyi, bu durumun şehrin görsel ve kültürel dokusu açısından olumsuz bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Resmi başvuru ve talep

Bayburt Kent Konseyi, hafriyat dökümünün durdurulması, mevcut malzemelerin temizlenmesi ve bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla Bayburt Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne resmi başvuru yaptı.

Süreç takibi

Kent Konseyi, sürecin takipçisi olacaklarını ve Şehit Osman Tepesi’nin doğal dokusunun korunması için gerekli girişimleri sürdüreceklerini bildirdi.

