Bayburt Kent Konseyi uyarıyor: Şingah'daki Katı Atık Tesisi tarım alanlarını etkiliyor

Bayburt Kent Konseyi, Şingah Mahallesi Katı Atık Tesisi'nde inceleme yaparak çöpler ve arıtma suyunun tarım arazileri ile mera alanlarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:56
İnceleme sonuçları çevreyi ve mera alanlarını tehdit ediyor

Bayburt Kent Konseyi, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Şingah Mahallesi'ndeki Katı Atık Tesisi'nde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan tespitlere göre çevreye yayılan çöpler ve arıtma sonrası oluşan su akıntısı tarım arazileri ile mera alanlarında olumsuz etkilere yol açıyor.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, çöp depolama sahalarından çevreye dağılan atıkların ve arıtma sonrası yayılan suyun mera alanlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

"Yürütme Kurulu toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve çevre kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılması için ilgili kurumlarla resmi yazışmalar başlatılmıştır"

Bayburt Kent Konseyi, çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek durumların giderilmesi amacıyla Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gerekli başvuruların yapıldığını bildirdi.

