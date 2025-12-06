Bayburt’ta 'Bayburt Filistin’in Yanında' Hayır Çarşılarında 1 Milyon 88 Bin 296 Lira 45 Kuruş Bağış

Bayburt İl Müftülüğü'nün 'Bayburt Filistin’in Yanında' hayır çarşılarında 1 milyon 88 bin 296 lira 45 kuruş bağış toplandı; yardım Gazze'ye ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 11:05
Bayburt’ta 'Bayburt Filistin’in Yanında' Hayır Çarşıları Büyük Destek Sağladı

Toplam bağış: 1 milyon 88 bin 296 lira 45 kuruş

Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Bayburt Filistin’in Yanında' sloganıyla düzenlenen hayır çarşılarında, Filistin için toplam 1 milyon 88 bin 296 lira 45 kuruş bağış toplandı.

Toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacıya teslim edildi. Müftü Danacı, yardım kampanyası ve halkın duyarlılığı hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mazlumların yanında durduğunu vurguladı.

Danacı'nın sözleri şöyle: "Filistin ve Gazze’deki acıları yüreğinde hisseden necip milletimiz, burada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamıştır. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum".

Hayır çarşılarından elde edilen 1 milyonun üzerindeki bağış, Filistin halkı yararı için bölgeye ulaştırılacak.

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak