Bayburt’ta Çocuk Koruma Kanunu Kapsamındaki Çalışmalar Değerlendirildi

Bayburt genelinde çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı’nda kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Toplantı ve yürütücüler

Toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü liderliğinde, ilgili kurum temsilcileri bir araya gelerek yürütülen çalışmaları aktardı.

Hizmetlerin değerlendirilmesi

Toplantıda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde yapılan önleyici, koruyucu ve destekleyici hizmetler değerlendirildi. Katılımcılar, risk altındaki çocukların erken tespiti, ihmal ve istismarın önlenmesi ile çocukların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması konularında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaştı.

Koordinasyon ve saha uygulamaları

Görüşmelerde, uygulamalarda çocukların üstün yararının esas alınmasının önemi vurgulanarak, saha çalışmalarının etkinleştirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sonuç

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

