Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, drone destekli denetimde 6 sürücüye ceza uyguladı; 4 kırmızı ışık ihlali, 2 emniyet kemeri ihlali tespit edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:34
Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Bayburt'ta drone destekli trafik denetimi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından şehir içi ve şehirler arası yollarda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimin sonuçları

Farklı noktalarda yapılan uygulamada kurallara uymayan 6 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Uygulamada 4 sürücü kırmızı ışık ihlali, 2 sürücü ise emniyet kemeri kullanmama nedeniyle tespit edildi.

Güvenlik için teknoloji destekli önlemler

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla teknoloji destekli denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

BAYBURT’TA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

BAYBURT’TA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

BAYBURT’TA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
2
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
3
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
4
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı
5
Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza
6
Gaziantep Büyükşehir 39 Noktada Her Sabah 15 Bin Kişiye Sıcak Çorba İkramı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı