Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Bayburt'ta drone destekli trafik denetimi
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından şehir içi ve şehirler arası yollarda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimin sonuçları
Farklı noktalarda yapılan uygulamada kurallara uymayan 6 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Uygulamada 4 sürücü kırmızı ışık ihlali, 2 sürücü ise emniyet kemeri kullanmama nedeniyle tespit edildi.
Güvenlik için teknoloji destekli önlemler
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla teknoloji destekli denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.
BAYBURT’TA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI