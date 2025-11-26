Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Bayburt'ta drone destekli trafik denetimi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından şehir içi ve şehirler arası yollarda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimin sonuçları

Farklı noktalarda yapılan uygulamada kurallara uymayan 6 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Uygulamada 4 sürücü kırmızı ışık ihlali, 2 sürücü ise emniyet kemeri kullanmama nedeniyle tespit edildi.

Güvenlik için teknoloji destekli önlemler

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla teknoloji destekli denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

