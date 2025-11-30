Bayburt'ta Huzur Bocce Ligi Finali: Erzincan 4 Puan Farkla Galip

Dostluk ve centilmenlik ön plandaydı; renkli görüntüler oluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen Huzur Bocce Ligi finalinde, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri karşılaştı. Karşılaşma, renkli görüntüler ve dostane atmosfer eşliğinde tamamlandı; Erzincan takımı 4 puan farkla galip geldi.

Final öncesinde Erzincan huzurevi sakinleri, Memnune Evsen Huzurevi’nde misafir edildi. Birlikte keyifli zaman geçiren sporcular, müsabaka saatinin gelmesiyle bocce sahasına geçerek mücadeleye başladı.

Her iki takım sporcusu, hedef top olan pallinoya en yakın atışı yapabilmek için sırayla demir topları yuvarladı. Çekişmeli ve centilmence geçen karşılaşma sonunda Erzincan ekibi, 12-8’lik skorla galip gelerek turnuvada üstünlük sağladı.

Müsabaka bitiminde sporcular birbirlerini tebrik ederek kucaklaştı. Skorun ikinci planda kaldığı vurgulanan mücadelede, kazananın yine arkadaşlık ve dayanışma olduğu belirtildi.

Karşılaşmada Bayburt ekibine Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Köse, Erzincan ekibine ise bocce antrenörü Gökhan Tombul destek verdi.

Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerinden Mehmet Yiğitoğlu, maç sonrası duygularını şöyle aktardı: "Biz grup olarak Erzincan Atatürk Huzurevi’nden buraya geldik, misafir olarak kabul edildik, çok teşekkür ederim. Maçı almış bulunuyoruz ve güzel bir müsabaka oldu. Hocalarıma, müdürlerime teşekkür ediyorum"

Antrenör Gökhan Tombul ise karşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bayburt huzurevi yönetimine teşekkür etti. Tombul, "Bugün 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce ligi müsabakaları kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi’ne geldik. Memnune Evsen Huzurevi yönetimi gayet güzel bir şekilde bizi karşıladı. Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi olarak müsabakayı kazandık. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah diğer müsabakalarda da aynı başarıyı gösteririz. Bizi burada misafir eden, Bayburt’un kültürel yerlerini yerlerini gezdiren, yaşlarımızın sosyalleşmeleri açısından onlara yardımcı olan huzurevi müdürümüze ve huzurevi yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir müsabaka oldu" ifadelerini kullandı.

