Bayburt'ta Kanser Taramalarında Başarı: 3 Aile Hekimine ve 3 Hemşireye Plaket

Bayburt’ta kanser tarama performansında öne çıkan 3 aile hekimi ve 3 hemşireye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.