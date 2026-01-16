Bayburt'ta Kanser Taramalarında Başarı: 3 Aile Hekimine ve 3 Hemşireye Plaket

Bayburt’ta kanser tarama performansında öne çıkan 3 aile hekimi ve 3 hemşireye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:42
İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende teşekkür belgeleri takdim edildi

Bayburt'ta kanser tarama hizmetlerinde gösterdikleri üstün performansla en yüksek tarama oranlarına ulaşan 3 aile hekimine ve 3 hemşireye teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Tören, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlendi. Plaket ve belgeler, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim tarafından sağlık çalışanlarına takdim edildi.

Sivlim, kanser taramalarında erken tanının önemine dikkat çekerek, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen tarama çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Başarılarından ötürü sağlık çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

