Bayburt'ta Sürücülere Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi

Bayburt’ta İl Jandarma, Emniyet ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücülere 6284 ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:52
Bayburt'ta Sürücülere Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi

Bayburt’ta sürücülere kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi

Kurumlardan ortak farkındalık çalışması

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlara 6284 sayılı Kanun hakkında ayrıntılı bilgiler verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve farkındalığı artırmak amacıyla turuncu anahtarlıklar hediye edildi.

Araçlarda bulunan çocuklara ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psiko-sosyal destek personellerince turuncu balonlar verildi. Böylece hem sürücüler hem de yanlarındaki aile üyelerine yönelik duyarlılık artırılmaya çalışıldı.

Bilgilendirme sırasında ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirmelerine yardımcı olundu. Faaliyet, toplumda korunma mekanizmalarına erişimi kolaylaştırma ve şiddetle mücadelede farkındalığı yükseltme amacını taşıdı.

BAYBURT’TA SÜRÜCÜLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA SÜRÜCÜLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA SÜRÜCÜLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?