Bayburt'ta Sürücülere Kadına Yönelik Şiddet Bilgilendirmesi

Bayburt’ta sürücülere kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi

Kurumlardan ortak farkındalık çalışması

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlara 6284 sayılı Kanun hakkında ayrıntılı bilgiler verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve farkındalığı artırmak amacıyla turuncu anahtarlıklar hediye edildi.

Araçlarda bulunan çocuklara ise Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psiko-sosyal destek personellerince turuncu balonlar verildi. Böylece hem sürücüler hem de yanlarındaki aile üyelerine yönelik duyarlılık artırılmaya çalışıldı.

Bilgilendirme sırasında ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve vatandaşların uygulamayı telefonlarına indirmelerine yardımcı olundu. Faaliyet, toplumda korunma mekanizmalarına erişimi kolaylaştırma ve şiddetle mücadelede farkındalığı yükseltme amacını taşıdı.

